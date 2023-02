Torella dei Lombardi: in fiamme decine di pedane in legno, notte di fuoco in Alta Irpinia

Inferno di fuoco nella notte in Alta Irpinia. In fiamme decine di pallet nel piazzale di una ditta.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni,è intervenuta a Torella dei Lombardi, in via Primo Maggio, per l'incendio di un cumulo di pedane in legno, posizionate nei pressi di un'azienda del posto.

Le fiamme sono state spente dai caschi rossi, anche con il supporto di un'autobotte proveniente dalla sede centrale di Avellino evitando che si propagassero alla struttura limitrofa. I pompieri hanno lavorato con non poche difficoltà per avere ragione del rogo.