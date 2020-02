Sabato di paura ad Ariano Irpino. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti ad Ariano Irpino in contrada Grignano per un incendio che ha riguardati due depositi agricoli. All'nterno delle due strutture circa 300 balle di paglia e attrezzi vari. La sala operativa del Comando provinciale di Avellino ha inviato sul posto le squadre dei distaccamenti di Grottaminarda e Ariano Irpino. Le operazioni di spegnimento sono in corso. Si cerca di evitare che le fiamme possano interessare la vicina abitazione. Apprensione e paura in tutta la zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA