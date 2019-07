Giovedì 11 Luglio 2019, 20:07

Si sono vissuti momenti di forte tensione a Montoro. Due grosse baracche adibite a deposito agricolo, con all'interno materiale vario e sette bombole di gpl, sono andate a fuoco. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. La sala operativa del comando provinciale di Avellino ha inviato sul posto una squadra ed un'autobotte. In supporto sono arrivati anche i colleghi del distaccamento di Montella. Lunghe e delicate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, che si sono protratte per alcune ore. I caschi rossi sono riusciti a trarre in salvo un cane, che era all'interno delle due costruzioni e diversi polli.