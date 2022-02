In fiamme deposito agricolo, 5 asini salvati in extremis

In fiamme un deposito agricolo all'interno del quale erano ricoverati cinque asini. Gli animali sono stati salvati appena in tempo. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Pratola Serra, in via Pezze, per un incendio che ha interessato la baracca in legno e lamiere con al suo interno legna e paglia. Due le squadre che hanno lavorato senza sosta per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Dentro il deposito c'erano anche i cinque asini. I proprietari hanno fatto appena in tempo a metterli in salvo, prima che le fiamme avvolgessero l'intera struttura.

