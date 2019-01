Sabato 12 Gennaio 2019, 15:06

Due veicoli di proprietà di due fratelli in fiamme nella notte a San Martino Valle Caudina: completamente distrutta una Suzuki Swift e danneggiato un Mitsubishi pick up. Entrambi i mezzi erano parcheggiati in prossimità dell'abitazione di entrambi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme ed i carabinieri della compagnia di Avellino per le indagini. Non si esclude alcuna ipotesi.