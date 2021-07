In fiamme rotoballe di paglia, inferno di fuoco ad Ariano Irpino

Inferno di fuoco nelle campagne di Ariano Irpino. Le fiamme hanno aggredito diverse rotoballe di paglia. L’imponente incendio si è verificato in località Pontegonnella. La coltre di fumo e il fuoco erano visibili a centinaia di metri. Sul posto i vigili del fuoco. Prezioso il lavoro degli agricoltori della zona, che a bordo dei loro trattori hanno scavato dei solchi nella terra per fermare il cammino delle fiamme nella campagna arida. Il rogo è stato spento tra non poche difficoltà.