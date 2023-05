In fiamme sull'A16 tir carico di acqua minerale, due ore per spegnere il rogo

Va a fuoco in autostrada un tir carico di acqua minerale. L’incendio si è verificato al km. 70,300 in direzione Canosa dell’A16, nel territorio del comune di Bonito. Il camion era partito da Avellino ed era diretto a Foggia. Improvvisamente è andato in fiamme. L’autista ha fatto appena in tempo a scendere dal mezzo e a evitare conseguenze. Notevole il lavoro per i vigili del fuoco. Sono stati all’opera per oltre due ore per poter spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Sul posto le squadre della sede centrale di Avellino e del distaccamento di Grottaminarda supportate da un’autobotte.