Martedì 6 Agosto 2019, 21:46

In fiamme una villetta a Monteforte Irpino. Si sono vissuti momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi. I vigili del fuoco del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Taverna Campanile, per l'incendio che ha interessato la villetta di tre piani. Le fiamme, che hanno avvolto l'intera abitazione, sono state spente con non poche difficoltà. L'edificio è stato messo in sicurezza. Due le squadre intervenute che hanno portato a termine l'intervento in circa tre ore. Significativi sono stati i danni riportati. Nessuna conseguenza per la famiglia residente, che fortunatamente non era presente in casa al momento dell'incendio.