Lunedì 20 Agosto 2018, 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorpreso con una mazza da baseball in auto mentre s'aggirava tra le strade del piccolo comune di Cassano Irpino. Sono stati i carabinieri della stazione di Montella a bloccare un 30enne di Nusco. Al controllo, il giovane si è mostrato particolarmente agitato. Di qui, la decisione di perquisire la vettura nella quale era occultata la mazza da baseball. Il 30enne, che non ha fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto, al termine delle attività di rito, è stato denunciato.