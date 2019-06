CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Giugno 2019, 11:11

Tre bus dell'Air rotti in una sola mattinata. Erano tutti diretti a Napoli. E un quarto, quello finalmente col motore a posto che recupera i viaggiatori a terra, ha l'aria condizionata spenta perché, manco a dirlo, l'impianto non funziona. Esplode la protesta dei pendolari, la maggior parte lavoratori e studenti universitari, che arrivano sudati fradici e con netto ritardo a destinazione. Su Facebook commentano: «Grazie Air per tenerci sempre in allenamento con il saliscendi». O con meno ironia: «Gli stupidi siamo noi che ancora paghiamo l'abbonamento». E addirittura: «Bisogna fare un'azione di forza, non ci possono trattare come le bestie. Cerchiamo di viaggiare tutti senza ticket».Insomma, contestazione e rabbia da tagliare a fettine. L'incredibile avventura comincia alle 8 di ieri, quando nei pressi del Tribunale si fermano ai box per avaria i primi due pullman entrambi, come detto, diretti a Napoli: uno sarebbe dovuto passare per il Centro direzionale, l'altro via Capodichino. Gli autisti che loro malgrado si ritrovano in panne nello stesso identico punto allertano la centrale operativa di Pianordardine per chiedere immediati rinforzi. Arriva il terzo bus che a stento contiene i due gruppi rimasti a piedi. Il viaggio, però, dura lo spazio di un paio di fermate (quelle di via Colombo e Piazza Cavour), infatti in via Perrottelli, all'altezza del bar Dallas, anche questo alza bandiera bianca. La gente che si riversa in strada stenta a credere a quanto sta loro accadendo: «Un mix - dicono - tra scene di ordinaria follia e uno sketch di Scherzi a parte». L'Azienda di trasporto pubblico, il cui centralino va in tilt per alcuni minuti tempestato di telefonate dai toni non proprio concilianti, invia il quarto mezzo. Questo sì in condizione di varcare il casello di Avellino Ovest e raggiungere Piazza Garibaldi. Peccato che manchi l'aria condizionata quando la temperatura fuori è già sui trenta gradi. Basta, quindi, davvero poco, per mandare in ebollizione una folla già furibonda.