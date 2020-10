La piena di contagi travolge ancora l'Irpinia e investe le scuole della città e della provincia. Altri 51 casi da contabilizzare e una serie di stop alle lezioni in presenza in vari istituti del territorio. Una classe in quarantena al liceo Virgilio Marone di Avellino per la positività di una studentessa.

Chiuso l'istituto superiore di Grottaminarda fino a mercoledì per sanificazione. Ieri è stato fatto lo stesso per il liceo di Caposele. Domani niente campanella a Baiano all'istituto comprensivo Giovanni XXIII. Non ci saranno lezioni tra i banchi a Venticano nei prossimi giorni (le date sono da stabilire) e a Villamaina fino al 14 ottobre prossimo. Isolamento domiciliare obbligatorio fino al 20 ottobre per alcuni studenti del liceo Parzanese di Ariano Irpino e quarantena fiduciaria per dodici docenti fino al tampone negativo. I provvedimenti sono stati adottati a seguito di una positività riscontrata all'interno dell'istituto, fa sapere la dirigente Alfonsina Manganiello.



A Lauro il sindaco Antonio Bossone è pronto a firmare un'ordinanza che impone la chiusura dei plessi scolastici e la riduzione di orari per l'apertura degli esercizi commerciali. Una buona notizia arriva, invece, da Forino. I piccoli allievi della Primaria Laudati sono risultati negativi ai tamponi. L'istituto è stato off limits nei giorni scorsi per permettere la sanificazione dopo la positività di una maestra. «La notizia dei tamponi negativi ci riempie di gioia dice il primo cittadino Antonio Olivieri Ringrazio quanti ci sono stati vicini in questo delicato momento». Ma quella di Forino è stata l'unica luce di un'altra giornata da dimenticare.

Sono 51 i casi di Coronavirus comunicati dall'Asl, anche se due che riguardano proprio Forino erano stati resi noti l'altro di ieri dal sindaco Olivieri. Il numero più alto di nuovi positivi è stato registrato a Mirabella Eclano. Sono 14 residenti, tra cui una persona ricoverata all'ospedale Moscati. Impennata di casi a Montella: 9 quelli di ieri (due i rientri dall'estero). Uno a testa anche nei vicini comuni di Bagnoli Irpino e Cassano Irpino. Ancora 4 infetti ad Avellino, mentre sono 5 a Grottaminarda e 3 a Sirignano.

A Rotondi e Sturno sono 2. Uno in vari centri della provincia: Atripalda, Baiano, Cervinara (la persona è ricoverata alla città ospedaliera), Contrada, Mercogliano, Montemiletto, Roccabascerana, Sant'Angelo a Scala e Venticano. Oltre alle attività dell'Asl, anche le aziende proseguono con le azioni di screening tra i dipendenti. All'Alto Calore il presidente Michelangelo Ciarcia ha convocato il personale per eseguire test sierologici. L'appuntamento è per domani pomeriggio alle 15,30 presso l'ambulatorio medico di Mercogliano. Scrive Ciarcia nella comunicazione ai dipendenti e ai sindacati: «A causa di sospetti Covid-19 è opportuno procedere, acquisito il parere del medico competente, all'esecuzione di test sierologico a tutto il personale delle sedi di Avellino e di Mercogliano compresi coloro che pur svolgendo l'attività presso altre sedi possano aver frequentato nell'ultima settimana gli uffici di Avellino e di Mercogliano». Ciarcia fa sapere che l'attività di monitoraggio andrà avanti anche dopo questo intervento urgente e interesserà anche la sede di Benevento. Con i casi di ieri, l'Irpinia sta per arrivare a eguagliare il dato della prima ondata di contagi quando si raggiunse la quota di 612 positivi.

Da luglio scorso, con i 51 nuovi comunicati dall'Asl (al netto dei due di Forino già conteggiati), si arriva a 574 casi complessivi, compresi guariti e decessi. Il comune di Cervinara sale a 82. Poi ci sono Mirabella Eclano (68) e Avellino (60). Ancora: Frigento (24), Mercogliano (24), Sperone (21), San Martino Valle Caudina (19), Baiano (19), Montella (16), Rotondi (13), Grottaminarda (12), Avella (10), Sirignano (9), Sturno (9), Monteforte Irpino (8), Moschiano (7), Mugnano del Cardinale (7), Santa Lucia di Serino (7), Serino (7), Solofra (7), Bonito (7), Montemarano (6), Contrada (6), Roccabascerana (6), Conza della Campania (5), Quindici (5), Calitri (4), Lioni (4), Montoro (4), San Michele di Serino (4), Torrioni (4), Gesualdo (4), Atripalda (4), Quadrelle (4), Forino (3), Lauro (3), Manocalzati (3), Parolise (3), Montefredane (3), Villamaina (3), Cassano Irpino (3), Santo Stefano del Sole (2), Taurano (2), Taurasi (2), Teora (2), Vallata (2), Villanova del Battista (2), Ariano Irpino (2), Chiusano San Domenico (2), Montemiletto (2), Altavilla Irpina (1), Calabritto (1), Capriglia Irpina (1), Caposele (1), Chianche (1), Domicella (1), Flumeri (1), Lacedonia (1), Marzano di Nola (1), Pietradefusi (1), Trevico (1), Sant'Angelo all'Esca (1), Candida (1), San Potito Ultra (1), Zungoli (1), Bagnoli Irpino (1), Sant'Angelo a Scala (1), Venticano (1).

