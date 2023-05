Per 10 anni incassa indebitamente aiuti europei, denunciato imprenditore agricolo

Un imprenditore agricolo dell’Alta Irpinia nei guai. Avrebbe beneficiato indebitamente per dieci anni di contributi europei.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, a seguito di un’analisi di rischio elaborata dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma, hanno constatato una indebita percezione di contributi comunitari a danno del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per un importo pari ad 118.015,00 euro, in violazione della norma in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.

L’attività eseguita dai finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi ha consentito di individuare un imprenditore agricolo di Calitri che, dal 2012 al 2022, mediante l’esposizione di dati o notizie false nelle domande di accesso al beneficio, avrebbe percepito i contribuiti comunitari.

L’imprenditore è stato denunciato. Ora è tenuto alla restituzione di quanto percepito ed al pagamento di pesanti sanzioni amministrative.