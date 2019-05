Sabato 18 Maggio 2019, 13:28

Continua l’attività dell’Arma per impedire la consumazione di truffe: i carabinieri della compagnia di Montella hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino un 45enne già gravato da numerosi precedenti per analoghe fattispecie di reato.Originario della provincia di Salerno, l'uomo aveva avanzato richieste di risarcimento danni, conseguenti a un blackout, a carico di una società per la fornitura elettrica, per conto degli ignari cittadini, impossessandosi poi di svariate somme di denaro destinate ai malcapitati.