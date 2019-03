Domenica 24 Marzo 2019, 21:36

Salvataggio in extremis per un cucciolo di labrador che qualcuno ha abbandonato a San Michele di Serino. Il suo destino appariva segnato. Ma i vigili del fuoco di Avellino sono riusciti a trarlo in salvo. I caschi rossi sono intervenuti in via Capozze, a San Michele di Serino, per recuperare il cagnolino che era rimasto incastrato in un tubo di raccolta delle acque meteoriche. La squadra dei vigili del fuoco ha dovuto in parte tagliare la condotta per potervi accedere. Il cucciolo di Labrador è stato così recuperato. Ora si cerca una famiglia che lo adotti.