Due incendi in poche ore in autostrada, tir prende fuoco al casello Avellino Ovest

Notte di fuoco lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa. Due gli incendi che si sono registrati nello spazio di un paio d’ore. Un tir è andato in fiamme proprio al casello, quello dell’uscita Avellino Ovest. Il tratto irpino registra praticamente ogni giorno roghi di veicoli in transito.

Stanotte, nel territorio del comune di Mugnano del Cardinale in direzione Canosa, la vettura condotta da un ragazzo di 23 anni di Mercogliano è stata avvolta dalle fiamme mentre affrontava la salita verso Monteforte Irpino. Il 23enne si è messo in salvo appena in tempo.

L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco, che poco più tardi sono intervenuti qualche chilometro più avanti. Una squadra dei caschi rossi del comando provinciale è intervenuta al casello Avellino Ovest per il rogo che ha interessato un autotreno proveniente da Caserta e diretto a Bari che trasportava derrate alimentari. La prontezza dell'autista che ha iniziato le operazioni di spegnimento con un estintore e il tempestivo intervento della squadra hanno evitato il peggio.