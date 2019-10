I boschi del Mandamento Baianese in Irpinia assediati dalle fiamme. Si tratta del terzo incendio nell'ultima settimana che interessa questo territorio della provincia di Avellino.

Il fuoco ha aggredito il rigoglioso polmone verde di pineta Salmola. Sul posto sono intervenuti gli addetti del Genio civile di Avellino coordinati dalla dirigente Claudia Campobasso. Un lavoro difficile per avere ragione delle fiamme e per mettere in sicurezza l'area interessata dall'incendio. Non solo d'estate, sono diversi i roghi divampati nei boschi dell'Irpinia in questo autunno.

