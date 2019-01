CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 13 Gennaio 2019, 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLE CAUDINA - Un rebus di difficile soluzione per gli inquirenti. Due auto, appartenenti alla famiglia Parrella, composto da un'anziana e due figli, che vivono nella stessa abitazione, nella notte tra venerdì e sabato sono state oggetto di un attentato incendiario.Si tratta di una Suzuki Swift e di un pick up Mitsubishi, che sono state cosparse di liquido infiammabile, probabilmente benzina e poi date alle fiamme. L'attentato è avvenuto in via Iardino, lungo la provinciale che porta ad Avellino, ai confini con il comune di Pannarano. Il fuoco ha distrutto la Suzuki e ha danneggiato, pesantemente, il quadro elettrico del pick up. Non solo, le fiamme hanno minacciato anche l'abitazione, visto che le due auto erano parcheggiate a ridosso della casa. Oscuri sono i motivi di questo episodio. Si tratta, infatti, di una famiglia molto stimata in paese. Il marito della donna, Ciccio Parrella, deceduto da qualche anno, nella metà degli anni ottanta ricoprì anche il ruolo di sindaco di San Martino Valle Caudina, per l'allora Partito Comunista Italiano. I rapporti familiari sono estesi anche nei vicini comuni di Roccabascerana e Pannarano, dove la famiglia ha la proprietà di alcuni terreni. La famiglia non ha alcun tipo di interesse economico, non possiede attività commerciali. Si occupa, unicamente, di piccole colture agricole che, per lo più, servono per il proprio fabbisogno.