Va a fuoco la casa, muore un inquilino. È accaduto durante la notte a Monteforte Irpino. I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle 2, sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via Nazionale per un incendio che si è sviluppato al piano terra di un'abitazione del posto. All'interno della casa, due persone di nazionalità rumena: uno è rimasto ustionato e trasportato dai sanitari del 118 presso l'ospedale Moscati di Avellino, mentre l'altro uomo di 51 anni è stato rinvenuto privo di vita. Le fiamme che hanno avvolto la struttura sono state spente. Indagini in corso per fare piena luce sull’accaduto.

