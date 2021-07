Incendio a Montoro distrugge deposito, prende quota la matrice dolosa

Non si esclude la matrice dolosa per il rogo che ha distrutto una struttura agricola in Irpinia. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Solofra, agli ordini del capitano Gianfranco Iannelli, per l’incendio divampato questa notte a Montoro, all’interno di un deposito di circa 25 metri quadrati, adibito a ricovero di attrezzi e galline. Le fiamme hanno completamente distrutto la struttura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Solofra e i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Eseguito un sopralluogo alla ricerca di possibili inneschi.