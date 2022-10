Auto in fiamme: danni a chiesa, ad altra vettura e cabina Enel

Auto a fuoco durante la notte a Forino. Le fiamme si sono propagate a un altro veicolo, alla facciata della chiesa davanti alla quale era parcheggiata e alla cabina dell'Enel, che è stata danneggiata. Ciò ha provocato un blackout in una larga fetta del paese. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per chiarire quanto avvenuto in via Murato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme, nonché personale specializzato per il ripristino della fornitura dell’energia elettrica. I caschi rossi del comando provinciale di Avellino hanno messo in sicurezza l'area.