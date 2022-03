Incendio nei boschi dell'Irpinia, tre fronti di fuoco in altrettanti paesi

Tornano a bruciare i boschi dell'Irpinia. Sono stati registrati più fronti di fuoco sul territorio provinciale. Roghi sono divampati nei territori di Volturara Irpina, Santa Lucia di Serino, Calabritto. Al lavoro per spegnere le fiamme i vigili del fuoco, le squadre del Genio Civile di Avellino e della Protezione civile regionale.

Operazioni durate ore anche per mettere in sicurezza le aree attraversate dal fuoco. Quasi sicuramente dietro ai vari incendi c'è la mano dell'uomo. In fumo ettari di verde, quando mancano ancora tre mesi al periodo di massima pericolosità.