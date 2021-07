Incendio in un cantiere per la bonifica di una discarica, si pensa a raid doloso

Si ipotizza la matrice dolosa per il rogo avvenuto in un cantiere in provincia di Avellino. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per l’incendio divampato questa notte in un cantiere edile di Contrada per lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’ex discarica di rifiutisolidi urbani.

Le fiamme hanno interessato un bagno chimico e due box contenenti materiali edili. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno provveduto a spegnere il fuoco.