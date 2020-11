Un vasto incendio è divampato in una conceria di Solofra nel pomeriggio di oggi. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno provveduto a spegnere le fiamme con due squadre e un'autobotte. Intervenuti anche i carabinieri della locale Compagnia, che stanno provvedendo ad acquisire elementi utili per le indagini. Al momento del rogo nella fabbrica non erano in servizio dipendenti. Non si esclude alcuna ipotesi in questa fase delle indagini sull'origine del rogo.

