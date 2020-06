Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi ad Ariano Irpino, in contrada Orneta. Il rogo ha interessato un deposito agricolo, con all'interno paglia, fieno e diversi polli. La sala operativa del Comando provinciale ha inviato sul posto la squadra del distaccamento istaccamento di Grottaminarda e quella di Ariano Irpino, supportate da un'autobotte della sede centrale. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono durate alcune ore. Non si registrano persone coinvolte. Notevole la paura per i residenti di questa parte di Ariano Irpino. © RIPRODUZIONE RISERVATA