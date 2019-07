Domenica 28 Luglio 2019, 16:36

In fiamme un fienile di Bagnoli Irpino. Le alte lingue di fuoco hanno divorato la struttura alla periferia del comune dell'Alta Irpinia. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Montella. I caschi rossi hanno provveduto a spegnere le fiamme. Avviate le indagini da parte dei militari. Eseguito un accurato sopralluogo per acquisire tutti gli elementi utili per le indagini. Al momento non è ancora chiara l'origine del rogo.