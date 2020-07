L'esterno di un bar di San Martino Valle Caudina completamente distrutto da un incendio. Si pensa a un rogo di origine dolosa. Pare che nella zona siano state rinvenute tracce di liquido infiammabile. Comunque non si esclude alcuna ipotesi in questa fase delle indagini. In fiamme il portone d'ingresso, tavolini e sedie, e un ombrellone. Le alte lingue di fuoco sono state spente dai caschi rossi. Il fatto è avvenuto intorno alle 4,30 di questa mattina. Paura tra i residenti di via Casali dove si trova il locale.

