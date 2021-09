Incendio fa crollare un ponte a Serino, dramma sfiorato

Un incendio fa crollare il ponte della frazione Casangino a Serino. Sono stati impegnati alcune ore per avere ragione delle fiamme i Vigili del Fuoco di Avellino che sono immediatamente intervenuti in via Mulino Macchia non appena ricevuta la segnalazione. L'incendio ha interessato il ponte sorretto da travi di legno e che attraversa il torrente Savana. Le fiamme, che hanno avvolto la sovrastruttura lunga circa 15 metri, dunque sono state spente con poche difficoltà e l'intera area è stata messa in sicurezza. Per fortuna non vi erano persone in transito. Si ipotizza un'azione dolosa. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine.