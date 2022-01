Furgone distrutto dalle fiamme, ancora un incendio di automezzi in Irpinia

Ancora un automezzo in fiamme in Irpinia. Negli ultimi giorni eventi del genere si stanno registrando con cadenza quotidiana. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montella, subito dopo l'1,30 di questa notte, è intervenuta in contrada Tagliabosco sempre a Montella, per un incendio che ha interessato un furgone in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l'area. Sono state avviate le indagini per fare chiarezza sull'episodio. Al momento non si esclude nulla, compresa l'ipotesi del dolo.