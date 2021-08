Incendio in una lavanderia industriale in Irpinia, corto circuito scatena le fiamme

Incendio in una lavanderia industriale di Flumeri. Il rogo si è sviluppato a causa di un corto circuito. Subito sono scattati i sistemi di allarme che hanno permesso di limitare i danni. Sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza l'intera struttura. Ci sono stati danni all'interno della lavanderia, ma non ne hanno compromesso la funzionalità. L'incendio non ha interessato fortunatamente l'area di attività dei macchinari.