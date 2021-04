Anziana salvata in extremis dalla casa in fiamme a Mirabella

Un’anziana di 78 anni è stata salvata in extremis dall’incendio che ha interessato la sua abitazione nelle campagne di Mirabella Eclano. Per la 78enne nessuna conseguenza, ma la sua casa è stata dichiarata inagibile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda. La squadra di caschi rossi ha lavorato ore in via Concezione. Le fiamme hanno interessato diversi ambienti e questo ha determinato problemi alla struttura. Sul luogo anche i sanitari del 118 per prestare assistenza all’anziana.