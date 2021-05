In fiamme i pannelli fotovoltaici, a fuoco il tetto in legno di una villetta

Incendio in una villetta di Santo Stefano del Sole. Le fiamme si sono sprigionate dai pannelli fotovoltaici per poi aggredire il resto del tetto in legno lamellare. L’intera copertura è stata pesantemente danneggiata. E’ stato necessario l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, con il supporto dell’autoscala. Paura per i proprietari, due coniugi 70enni che erano nella casa al momento del rogo. Per loro fortunatamente nessuna conseguenza. La struttura è stata poi messa in sicurezza dai caschi rossi.