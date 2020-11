Incendio nella notte in un noto maxistore alle porte di Avellino. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano per l’incendio divampato nel parcheggio del Centro Commerciale “Montedoro” di Monteforte Irpino.

Le fiamme, domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, hanno interessato un furgone e causato danni ad una parete di un prefabbricato. Fortunatamente non si registrano feriti. Sono stati raccolti tutti gli elementi utili alle investigazioni. Eseguito un sopralluogo da caschi rossi e uomini dell’Arma.

