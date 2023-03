Incendio sul raccordo Salerno-Avellino: autocarro prende fuoco, strada chiusa

Un autocarro in transito ha preso improvvisamente fuoco lungo il raccordo Avellino-Salerno. Questo ha causato la chiusura del tratto in direzione del capoluogo irpino per consentire ai vigili del fuoco del comando provinciale di spegnere le fiamme.

È stato necessario l’intervento di due squadre dei caschi rossi per avere ragione del rogo. Per il conducente e l'accompagnatore a bordo del veicolo, provenienti da Ercolano e diretti a Molfetta in Puglia, oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza. Sul posto anche la polizia stradale e personale Anas.