Venerdì 24 Agosto 2018, 12:53

I carabinieri della stazione forestale di Volturara Irpina hanno denunciato in stato di libertà un anziano ritenuto responsabile dei reati di incendio boschivo colposo e smaltimento illecito di rifiuti.Le indagini sono scattate a seguito di un incendio avvenuto alcuni giorni fa in un'area di campagna a Luogosano. I militari sono riusciti a individuare il punto d'innesco e il presunto responsabile: l'uomo avrebbe intenzionalmente appiccato il fuoco per smaltire i rifiuti vegetali derivanti dalla lavorazione di un fondo agricolo, perdendo però il controllo delle fiamme che sono andate a interessare un'area di circa 10mila metri quadrati, di cui 7mila di uliveto e 3mila di bosco.I carabinieri delle stazioni forestali di Avellino e Forino hanno inoltre denunciato altre due persone perché ritenute responsabili di attività di gestione di rifiuti non autorizzata: anche loro, un 50enne di Avellino e un 40enne di Forino, nonostante il divieto di bruciatura tuttora in atto, hanno appiccato il fuoco per lo smaltimento di sterpaglie e residui vegetali derivanti dalla lavorazione di fondi agricoli.