Sabato 31 Agosto 2019, 19:28

Code e disagi tra Grottaminarda e Vallata, lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, a causa di un incendio che ha avvolto una vettura. In salvo appena in tempo gli occupanti del veicolo. L’auto è andata completamente distrutta. Problemi per la circolazione in direzione del capoluogo campano. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura. Sempre sull’A16, rallentamenti qualche chilometro più avanti tra i caselli di Benevento e Avellino Est verso Napoli. Il traffico è sostenuto per i rientri dalle località di villeggiatura.