Mercoledì 5 Giugno 2019, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 19:34

Rinvio a giudizio per la moglie e le figlie di Ciriaco De Mita per l'inchiesta Aias, che si occupa di assistenza ai diversamente abili, condotta dalla Procura della Repubblica di Avellino. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare di Avellino, Marcello Rotondi. Il 9 ottobre dovranno comparire davanti al giudice Roberto Melone, Anna Maria Scarinzi, moglie di Ciriaco De Mita, le due figlie dell'ex presidente del Consiglio, Simona e Floriana, l’ex consigliere comunale di Avellino Gerardo Bilotta. Ancora: Luca Catallo, Antonio Nigrelli, Carmine, Massimo, Annamaria e Marco Preziuso. Le accuse a vario titolo sono di peculato, riciclaggio, malversazione ai danni dello Stato e truffa aggravata. Avrebbero messo in piedi, in base a quanto ricostruito dai magistrati inquirenti, un sistema per distrarre soldi pubblici destinati all'assistenza dei diversamente abili.