CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 10 Novembre 2018, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Minacce non solo agli operai, ma anche agli ispettori. Ad avviso degli inquirenti titolari dell'inchiesta che ieri ha portato all'arresto del capo dell'Ispettorato interregionale del Lavoro Renato Pingue, ora ai domiciliari, le condotte intimidatorie ipotizzate nelle ricostruzioni della vicenda non sarebbero state rivolte soltanto nei confronti degli operai delle cooperative che lavoravano per Natana Doc, e di riflesso per la «Antonio Capaldo spa», affinché firmassero i verbali di conciliazione, ma avrebbero raggiunto anche alcuni dipendenti dell'ispettorato del lavoro di Avellino, guidato tra il 2015 e il 2016 proprio da Pingue.In particolare nell'aprile 2018, davanti ai carabinieri del Roni di Avellino un dipendente dell'ufficio ministeriale, nel corso delle sommarie informazioni, riferì delle espressioni intimidatorie proferite nei suoi confronti dal direttore Renato Pingue: «Come ti sei permesso di fare quel tipo di lettera, domani mattina ti devi presentare urgentemente a Napoli perché ne dobbiamo discutere, se non cambi immediatamente la lettera ti faccio un rimprovero scritto e altri provvedimenti disciplinari». E ancora, in merito agli accertamenti a carico della Capaldo spa, il cui amministratore Gerardo Capaldo risulta indagato per corruzione in quanto avrebbe assunto in cambio di favori il figlio di Pingue, lo stesso dirigente dell'Ispettorato avrebbe costretto i suoi dipendenti a dichiarare il falso, convocandoli nel suo ufficio e rivolgendosi loro in questo modo «Vi ordino di dichiarare agli ispettori che io non ho mai ingerito nel vostro lavoro, altrimenti se non lo fate vi faccio passare i guai. Prima di consegnare la vostra dichiarazione agli ispettori la dovete dare a me per controllare quello che direte, in pratica non dovete dire la verità».