Inchiesta sui centri di accoglienza in Irpinia: chiesti 3 anni e 10 mesi di reclusione e 4.200 euro di multa per Ciriaco Petrilli (difeso dagli avvocati Gerardo Di Martino e Nello Pizza) gestore di varie strutture di accoglienza. Chiesti dal pubblico ministero del tribunale di Benevento 1 anno e 3 mesi di reclusione per Michela Isernia dipendente della prefettura di Avellino difesa dall'avvocato Domenico Iommazzo, richiesta di assoluzione per Mario Gallo dipendente dell'ufficio territoriale di Governo e Pierluigi Damiani funzionario della prefettura, entrambi difesi dall'avvocato Raffaele Michele Gala. La sentenza per i quattro imputati verrà emessa il prossimo il 2 aprile. Nella stessa inchiesta erano stati assolti Armando Amabile l'ex viceprefetto vicario della prefettura di Avellino, Elvira Nuzzolo dirigente amministrativa dell'Area IV dell'ufficio immigrazione e Michela De Paola dipendente di un centro di accoglienza.

APPROFONDIMENTI Preso con otto chili di droga nel garage Il pusher decide di non rispondere Forino, la 17enne aggredita di nuovo sotto casa Minaccia la madre e la costringe a prelevare soldi al bancomat per la droga, arrestato

Sentenza di assoluzione emessa al termine del rito abbreviato discusso dagli avvocati Di Martino, De Pietro Milone. Nell'udienza svoltasi davanti al giudice per le udienze preliminari del tribunale di Benevento, Vincenzo Landolfi - il pubblico ministero al termine della sua requisitoria aveva invocato l'assoluzione per Nuzzolo e De Paola, mentre aveva chiesto un anno e sei mesi di reclusione per Armando Amabile accusato di aver, nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione di norme di legge e di regolamento, procurato a Ciriaco Petrilli di Flumeri (gestore di numerose strutture di accoglienza in provincia di Avellino) un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'aggiudicazione di diverse convezioni inerenti l'erogazione dei servizi assistenziali. Furono rinviati a giudizio 4 dei 20 imputati che avevano optato per il rito ordinario e per i quali ieri il pm ha invocato due condanne e due assoluzioni.

E sempre in sede di udienza preliminare svoltasi il 22 giugno del 2021 fu emessa sentenza di non luogo a procedere per gli altri 16 imputati coinvolti nell'inchiesta sulle strutture di accoglienza. Furono prosciolti da tutte le accuse Clemente Maria Servodio, Annamaria Ricci, Romana Teriggi, Mafalda Cocozza, Raffaella Siconolfi, Concetta Flaminio, Domenico Raduazzo, Elena Pezzella, Rocco Masucci, Leonardo Befaro, Geltrude Mannarino, dipendenti presso i centri di accoglienza gestiti da Petrilli, Giulia Pisano, Annalucia Balestrieri, Hafida Kossoui, Modestino Liberale, Nicola Cecere.