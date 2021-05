Inchiesta Pratola Serra, 19 avvisi di chiusura indagini

Avviso di conclusione delle indagini per 19 persone, tra le quali anche ex sindaci e amministratori di Pratola Serra, indagate a vario titolo per i reati di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti e peculato in concorso e continuato. L'inchiesta è condotta dai carabinieri di Mirabella Eclano e coordinata dal procuratore di Avellino, Domenico Airoma.

La vicenda è quella della gara per l'affidamento a una ditta della provincia di Salerno di una fornitura a noleggio di una struttura modulare prefabbricata da adibire ad uso scolastico. La stessa struttura venne poi acquistata dal Comune attraverso una procedura conclusa con la stipula di un contratto di disponibilità che - secondo gli inquirenti - presentava molteplici profili di illegittimità. Il Comune di Pratola Serra è stato sciolto alcuni mesi per infiltrazioni malavitose.