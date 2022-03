Incidente sull'A16 Napoli-Canosa, dimessi due feriti dal Moscati

Sono stati dimessi due dei quattro feriti ricoverati al Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino coinvolti nell'incidente verificatosi ieri intorno alle 18:30 sull'A16 Napoli-Canosa, poco dopo lo svincolo di Tufino, in territorio del comune di Casamarciano.

Nell'incidente che ha coinvolto quattro auto, causato da un rallentamento provocato da un precedente incidente, è morto un 40enne residente in provincia di Napoli. Gli altri feriti, una 36enne di Somma Vesuviana e un 37enne di Tufino sono invece ancora ricoverati nell'ospedale del capoluogo irpino per accertamenti. Le loro condizioni vengono definiti non preoccupanti dai sanitari.