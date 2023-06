Nelle auto coinvolte nell'incidente sulla A14 tra Avellino e Napoli c'erano immigrati che trasportavano merci contraffatte.

Le loro vetture si sono scontrate per cause da accertare mentre il bus che sopraggiungeva, per evitarle è finito in una scarpata. L'unica vittima dell'incidente è uno degli immigrati di cui non si conosce l'identità. Altri suoi compagni di viaggio si sono dati alla fuga dopo l'impatto.