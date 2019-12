© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia sfiorata questa mattina lungo via Nazionale a Torrette di Mercogliano . Una moto si è schiantata contro l'utilitaria con a bordo due donne. Il centauro è stato soccorso e trasportato in codice rosso da un'ambulanza del 118. Ora si trova ricoverato all'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Ferite lievi per le due donne.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia della Questura dI Avellino. A loro il compito di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Disagi per la circolazione lungo l'arteria che collega Avellino con Mercogliano e il casello autostradale Avellino Ovest.