È finito male il tentativo di fuga di motociclista: bloccato in evidente stato di ebbrezza dovuta all’assunzione di alcol e stupefacenti, è stato tratto in arresto dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Avellino. È accaduto oggi in pieno centro del capoluogo irpino. La pattuglia, impegnata in un servizio di controllo del territorio disposto dal comando provinciale di Avellino, ha intimato l’alt al conducente di una potente enduro priva di targa in via Due Principati. Di tutta risposta il centauro ha tentato una spericolata fuga, conclusasi allorquando ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un’auto in sosta.

LEGGI ANCHE Rissa ad Avellino: denunciate due donne e un uomo

Prontamente soccorso dai carabinieri, l’uomo (49 anni, già noto alle forze dell’ordine e senza patente perché ritirata per guida in stato di ebbrezza), è stato trasportato dal 118 all’ospedale Moscati per una frattura al polso ed è stato riscontrato positivo al test tossicologico.

LEGGI ANCHE Fucile da caccia in casa, denunciato 50enne

All’esito della perquisizione, nella tasca dei suoi pantaloni è stata rinvenuta una dose di cocaina. Il 49enne è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’influenza di alcol e stupefacenti. La motocicletta (non coperta di assicurazione) è stata invece sequestrata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA