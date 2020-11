All'alt dei carabinieri si dà alla fuga e si schianta contro due auto in sosta. E accaduto la scorsa notte ad Avellino, dove i carabinieri hanno arrestato un 40enne per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso di un servizio perlustrativo, finalizzato alla verifica del rispetto delle misure anti-Covid, La pattuglia della sezione radiomobile della compagnia carabinieri di Avellino ha intimato l'alt al conducente di un'utilitaria. L'automobilista in un primo momento ha rallentato la marcia, fingendo di fermarsi, quindi si è dato alla fuga perdendo subito dopo il controllo del veicolo che ha impattato contro due auto parcheggiate in via Francesco Tedesco.

Raggiunto dai carabinieri e accertate le sue condizioni di salute, visibilmente agitato, l'automobilista ha rifiutato l'invito di esibire i documenti nonché quello di sottoporsi al test alcolemico, tentando di allontanarsi a piedi ma venendo inseguito e bloccato dai militari.

Dopo le cure da parte del 118 intervenuto sul posto, il 40enne è stato condotto in caserma e dichiarato in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il 40enne è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

