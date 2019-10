Mese di ottobre da dimenticare ad Avellino per numero di investimenti di pedoni. Una donna di 78 anni è stata travolta in piazza Kennedy da una vettura condotta da una donna che si è subito fermata per prestare aiuto all’anziana, che si stava recando a fare spese. E’ stata soccorsa e trasportata all’ospedale “Moscati” di Avellino con sospette fratture. Sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia municipale. Si tratta del sesto investimento nel capoluogo irpino dall’inizio del mese. Una serie di incidenti che hanno provocato due decessi e tre feriti. © RIPRODUZIONE RISERVATA