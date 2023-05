Petruro: incidente tra auto e calesse, per le gravi ferite disposto l'abbattimento del cavallo

Incidente tra un’auto e un calesse. È accaduto nel pomeriggio a Petruro di Montoro. Ancora da ricostruire la dinamica dell’impatto. Nessuno è rimasto ferito, eccezion fatta per l’animale.

Per il cavallo, purtroppo, è stato disposto l’abbattimento. Sul luogo del sinistro si sono portati i carabinieri della Compagnia di Solofra e gli agenti della Polizia Municipale di Montoro, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la sequenza dell’impatto e per disciplinare la circolazione.

Ci sono stati rallentamenti per il traffico anche perché in zona si stava disputando una gara automobilistica.