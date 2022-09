Incidente con due auto, furgone finisce nel giardino di casa vicino a un'altalena

Dramma sfiorato ad Ariano Irpino, dove un veicolo commerciale dopo un schianto con due auto è finito nel giardino di un’abitazione a pochi passi da un’altalena. Fortunatamente, in quel momento, non c’era nessuno nello spazio verde. Una bambina era andata via poco prima. E’ accaduto in via Variante.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e sanitari del 118. Quest’ultimi hanno soccorso il conducente del furgone che è rimasto leggermente ferito. La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire. Paura notevole per i proprietari dell’abitazione.