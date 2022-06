Autobus in fiamme sulla A14, i passeggeri messi in salvo

Un autobus è andato a fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, al km 35 della A16 Napoli-Canosa. «I passeggeri, -riferisce la società autostrade-, risultano usciti dal mezzo». Il tratto compreso tra Avellino Ovest e Baiano, in direzione Napoli è stato temporaneamente chiuso e successivamente riaperto alle 18:00.

APPROFONDIMENTI IL MONITORAGGIO Incendio deposito auto a Caivano, l'Arpac: «Picchi di... L'INQUINAMENTO Rogo e nube tossica a Pagani, via ai controlli Arpac nell'ex... L'INCENDIO Afragola, incendio nello store di intimo: due pompieri finiscono in...

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della direzione di autostrade per l'Italia.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su una sola corsia e si registrano 2 km di coda in direzione Napoli.