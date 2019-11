Incidente nel pomeriggio sull'A16 Napoli-Canosa, all'altezza del territorio di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Un'auto che viaggiava in direzione del Napoletano, ha perso il controllo e si è ribaltata. Alla guida un 33enne di Foggia, rimasto ferito e trasportato all'ospedale di Ariano Irpino, per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda per liberare la corsia dal veicolo. Inevitabili i disagi alla circolazione durante le operazioni di soccorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA