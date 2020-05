La gita sulla Harley Davidson dopo il lockdown per il Coronavirus finisce male per un centauro casertano. Un incidente stradale con feriti si è verificato ad Avella, in Irpinia. Il sinistro è avvenuto verso le 11 in via Nazionale.

Coinvolti nel sinistro una Audi A3 ed una Harley Davidson condotta da un 34enne della provincia di Caserta. Prognosi riservata per il centauro, ricoverato all'ospedale di Nola. È stato trasportato da un'ambulanza del 118 prontamente intervenuta sul luogo dell'incidente. Ancora da stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Disagi per la circolazione su entrambi i sensi di marcia.

